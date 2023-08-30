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أظهرت لقطات تلفزيونية، مساء اليوم الأربعاء، قوات إسرائيلية تغلق منطقة جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية بحواجز عسكرية، معززة تواجدها في الموقع، بعد إطلاق نار على مواطن فلسطيني وإصابته ونقله لمستشفى إسرائيلي بالنقب.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر أمنية القول إن القوات الإسرائيلية أطلقت عددا من الأعيرة النارية صوب مركبة قرب مستوطنة حاجاي جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة مواطن بشكل مباشر.

وقالت المصادر ذاتها، إن الشاب الذي تعرض لإطلاق النار هو محمود أكرم جبرين أبو شيخه (22 عاما)، وتم نقله إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن المصاب متهم بتنفيذ محاولة دهس لقوة عسكرية قرب الخليل، وذلك بحسب ما نشرته وكالة أنباء العالم العربي.

https://twitter.com/AWPAgency/status/1696886727787319524