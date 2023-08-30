تويوتا تستأنف الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان

قالت شركة تويوتا لصناعة السيارات اليوم الأربعاء إنها استأنفت الإنتاج بعد إغلاق تام لعملياتها في اليابان في اليوم السابق.

وذكرت تويوتا أن العمليات استؤنفت في البداية في 25 خط إنتاج في 12 من 14 مصنعا للتجميع في اليابان. وستستأنف خطوط الإنتاج الـ 28 المتبقية عملياتها في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأدت مشكلة فنية الثلاثاء إلى توقف كامل للإنتاج. وقالت تويوتا إنها استبدلت النظام المعيب.

وقالت شركة صناعة السيارات إن سبب فشل النظام لا يزال قيد التحقيق ، على الرغم من أنه يشتبه في أن التعطيل كان بسبب تحديث النظام. واستبعدت الشركة احتمال وقوع هجوم إلكتروني.

وتعني هذه المسألة أنه لم يعد من الممكن شراء الأجزاء اللازمة للإنتاج. وتستخدم تويوتا وموردوها نفس نظام الكمبيوتر.

وتمتلك مجموعة تويوتا، التي تضم أيضا شركة هينو موتورز لصناعة السيارات التجارية وشركة دايهاتسو المتخصصة في السيارات الصغيرة، منشآت إنتاج في طوكيو وكذلك في ثماني مقاطعات أخرى، بما في ذلك أيتشي وفوكوكا.

واضطرت تويوتا إلى إغلاق جميع مصانعها في آذار/مارس بعد أن عانى موردها المحلي كوجيما إنداستريز من عطل في النظام ناجم عن هجوم إلكتروني. وفي ذلك الوقت ، تأثرت جميع خطوط إنتاج تويوتا البالغ عددها 28 في مصانعها الـ 14 ، وإنتاج حوالي 13 ألف سيارة.

كما اضطرت المجموعة إلى إغلاق جزء من عملياتها مؤقتا في تموز/يوليو بعد هجوم إلكتروني على نظام كمبيوتر في ميناء ناجويا ، وهو مركز لتويوتا، مما أدى إلى تعطيل خدمات الميناء لمدة يومين.