الهند تحتج على نشر الصين خريطة تظهر سيطرتها على أراضي متنازع عليها في الهيمالايا

قدمت نيودلهي احتجاجا دبلوماسيا ضد بكين بشأن نشرها خريطة رسمية تظهر سيطرة الصين على أراضي هندية واقعة في جبال الهيمالايا، وذلك في إشارة إلى تصاعد التوترات بشأن نزاع حدودي قبيل انعقاد قمة مهمة لمجموعة العشرين الشهر المقبل.

وأصدرت بكين هذا الأسبوع خريطة رسمية تظهر أجزاء من ولاية أروناتشال براديش الهندية الخاضعة للسيطرة الصينية، متوسعة بالمقارنة مع خطوة تم اتخاذها في أبريل الماضي لإعادة تسمية 11 منطقة في الجزء التابع لجنوبى التبت.

كما تم تضمين أكساي تشين، وهي عبارة عن مرتفع متنازع عليه في غرب جبال الهيمالايا، تدعي الهند أحقيتها فيه ولكن تسيطر عليه الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية أريندام باجتشي، في بيان له صدر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء: "نرفض هذه الادعاءات لأنها لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن "مثل هذه الخطوات من الجانب الصيني لا تؤدي إلا إلى تعقيد حل مسألة الحدود".