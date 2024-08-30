 بعد الفوز بأول بطولة في تاريخه.. عمرو أديب: بيراميدز نادي جميل - بوابة الشروق
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بعد الفوز بأول بطولة في تاريخه.. عمرو أديب: بيراميدز نادي جميل

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:15 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 11:15 م

هنأ الإعلامي عمرو أديب، نادي بيراميدز بالتتويج ببطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة: «بيراميدز نادي جميل وقوي.. وظهر بقوة في الساحة الكروية في عدد قليل من السنوات».

وأضاف أن بيراميدز كان ينافس على الدوري العام هذا الموسم، متابعًا: «بيراميدز بيتعمل له حساب لما بيلعب أمام الأهلي والزمالك».

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على زد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة في نهائي بطولة كأس مصر، ليتوج الفريق السماوي بأول بطولة في تاريخه.

وسجل هدف فوز بيراميدز، الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 86.


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