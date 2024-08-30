 مشادة كلامية بين نتنياهو وجالانت خلال اجتماع وزاري مصغر - بوابة الشروق
الجمعة 30 أغسطس 2024 2:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مشادة كلامية بين نتنياهو وجالانت خلال اجتماع وزاري مصغر

وكالات
نشر في: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:05 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أغسطس 2024 - 2:05 م

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ضمن صفقة محتملة لوقف الحرب.

وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، معلوماته عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.

وأضاف المسؤول: "وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك