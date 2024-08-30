مشادة كلامية بين نتنياهو وجالانت خلال اجتماع وزاري مصغر

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر بشأن محور فيلادلفيا شهد مواجهة كلامية وصراخا بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن جالانت في الاجتماع قال ساخرا إن نتنياهو يمكنه اتخاذ القرارات وأن يقرر قتل كل المختطفين.

وفي وقت سابق، كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، ضمن صفقة محتملة لوقف الحرب.

وفي منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، اليوم الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، معلوماته عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.

وأضاف المسؤول: "وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف جالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت".