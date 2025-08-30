الرئيس الصيني يعرض دعم محاولة انضمام ميانمار لمنظمة شنغهاي للتعاون

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، بدعم جهود ميانمار لتصبح دولة كاملة العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون في اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج في تيانجين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقال مجلس الدفاع والأمن القومي في بيان إن شي ناقش "التدخل الأجنبي المعارض في المعترك السياسي لميانمار وموقف الصين الإيجابي والإجراءات المستقبلية للاستقرار والسلم في البلاد "، فضلا عن محادثات متابعة بشأن القضايا التي تم الاتفاق عليها أثناء اجتماع القائدين في موسكو في مايو.

وتتضمن المسائل الرئيسية في المحادثات تعزيز التعاون الثنائي في عملية السلام في ميانمار وتشجيع التجارة وتسريع وتيرة مشروعات الحزام والطريق والممر الاقتصادي لميانمار، والاستغلال الفعال للموارد الطبيعية والخطة الرامية لدعوة مراقبين دوليين في الانتخابات التي ستنعقد في ديسمبر في البلاد.

ووقعت الدولتان عدة اتفاقات للتعاون الثنائي بما في ذلك في مجالي الجمارك ووسائل الإعلام الإخبارية.