تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا، مائل للحرارة ليلًا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وسجلت درجات الحرارة في عروس البحر المتوسط: العظمى 31، والمحسوسة 34، والصغرى 23 درجة مئوية، فيما يتراوح ارتفاع موج البحر الأبيض المتوسط بين الخفيف والمتوسط بواقع من 1 إلى 1.75 متر.

فيما تهب الرياح جنوبية شرقية- شمالية شرقية، معتدلة تُقدَّر بـ26 كيلومترًا في الساعة، وتبلغ نسبة الرطوبة العظمى 90%، والصغرى 50%، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في بيان اليوم السبت، أنه يسود استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، مع أجواء حارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة عظمى في الظل 35 درجة مئوية، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق متفرقة من جنوب محافظة الوادي الجديد، وتكون خفيفة ورعدية على مناطق من أبو سمبل، مع نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أبو سمبل وجنوب محافظة الوادي الجديد.