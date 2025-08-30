ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي غير مرجّح حاليا وقد نقدم دعما جويا لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبدو أمراً غير مرجّح في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن الطائرات الأمريكية قد تكون مطلوبة لمساعدة أوروبا في تأمين نهاية للحرب.

وأكد ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي كولر" الأوكرانية، الجمعة، استعداده لتقديم ضمانات أمنية، حتى وإن شملت دعماً جوياً أمريكياً، من أجل وقف القتال في أوكرانيا. كما تطرق إلى الانتقادات التي تقول إن استمرار الانخراط الأمريكي يتعارض مع مبدأ "أمريكا أولاً"، مشدداً على أن تدخل بلاده سيكون محدوداً.

وعند سؤاله إذا ما كان لا يزال يفكر في ضمانات أمنية باستخدام جنود أميركيين، قال ترمب: "ربما نفعل شيئاً.. أود أن أرى حلاً. هؤلاء ليسوا جنودنا، لكن هناك ما بين 5 إلى 7 آلاف شخص، معظمهم من الشباب، يُقتلون كل أسبوع. إذا كان بإمكاني إيقاف ذلك، وطائرة تحلق بين الحين والآخر، فسيكون ذلك في الغالب من جانب الأوروبيين، لكننا سنساعدهم. إنهم بحاجة إلى ذلك، وسنساعدهم إذا استطعنا التوصل إلى اتفاق"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

"ليست حربنا"

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الحرب في أوكرانيا ليست حرب الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإن واشنطن تنفق مئات المليارات من الدولارات هناك.

وأضاف: "الآن نبيع المعدات لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، جعلتهم يزيدون إنفاقهم من 2% إلى 5%، وهذا لم يكن متوقعاً. نحن لا نبيع لأوكرانيا، بل للناتو، وهم يدفعون. نحن لا ننفق أموالاً في الحرب. هذا فرق كبير. وإذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى تسوية دون ضمانات أمنية، فلن نرسل قوات برية، لكن إذا استطعنا مساعدة أوروبا، فسنفعل".

وأشار ترامب إلى أنه لم يبدأ هذه الحرب بل ورثها، وأن كل ما يحاول فعله هو "إطفاء النيران"، زاعماً أنه نجح في إنهاء 7 حروب 3 منها استمرت لأكثر من 30 عاماً، مقراً بصعوبة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعند سؤاله عن منشور سابق له على "تروث سوشيال" بشأن نقطة الخلاف الوحيدة بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قال ترامب: "لا أعلم. كانت علاقتنا جيدة جداً على مر السنين. ولهذا كنت أعتقد أننا سننهي هذه الحرب. ربما عليهم أن يقاتلوا قليلاً بعد. فقط يستمرون في القتال بشكل غبي".

وأفاد الرئيس الأمريكية بأن احتمالية عقد لقاء ثلاثي بينه وبوتين وزيلينسكي لا زالت ممكنة، مستبعداً احتمالية عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني.

وتابع قائلاً: "أحياناً لا يكون الناس مستعدين. استخدم دائماً هذا التشبيه.. طفلان في ساحة اللعب يكرهان بعضهما، ويبدآن في الشجار. تحاول إيقافهما، لكنهما يستمران. وبعد فترة، يصبحان مستعدين للتوقف. أحياناً يجب أن يقاتلوا قليلاً قبل أن يتوقفوا. لكن هذه الحرب طالت، وسقط فيها الكثير من الضحايا".

وكان ترامب قد استبعد خلال مقابلة سابقة مع Fox News في 19 أغسطس إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا كجزء من أي ضمانات أمنية، لكنه أبدى انفتاحاً على استخدام قوات جوية ضمن اتفاق محتمل.

وفي تصريحات لاحقة، قال ترمب للصحفيين: "الأمر يتطلب طرفين لرقص التانجو"، مشيراً إلى أن عقد لقاء بين زيلينسكي وبوتين يتوقف عليهما. وحتى الآن، ترفض روسيا عقد اجتماع ثنائي، وتواصل ضرب أهداف مدنية في أوكرانيا.