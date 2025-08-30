قالت مصادر طبية لـ"الشروق"، إنه جرى نقل نحو 90 مصابًا و3 حالات وفاة إلى مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة بسيارات الإسعاف من موقع حادث خروج وانقلاب عربات ركاب القطار الروسي 1935 المتجه إلى الإسكندرية، حيث استقبل مستشفى الضبعة المركزي 56 مصابًا و3 جثامين، فيما استقبل مستشفى رأس الحكمة 36 مصابًا.

وكانت منطقة الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلالة قرب زاوية العوامة بمدينة الضبعة قد شهدت خروج قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" عن مساره، ما أسفر عن انقلاب عدد من العربات.

وتوجهت أوناش الرفع إلى موقع الحادث للتعامل مع العربات المتضررة وإعادتها لمسارها، فيما دفعت هيئة السكة الحديد بفرق هندسية للوقوف على أسباب الانقلاب.

كما شكّل أهالي مدينة الضبعة لجان دعم ومساندة لفرق الإنقاذ في نقل المصابين، إضافة إلى تقديم المياه والغذاء والدعم لباقي ركاب القطار الناجين.

وأكد الشيخ مهني أبو الحاج، من أهالي الضبعة، لـ"الشروق"، أنه جرى الدفع بعشرات سيارات الأهالي للتعاون مع فرق الإنقاذ والمسعفين.

وفي السياق نفسه تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تطورات الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تحركت 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيي الضبعة ورأس الحكمة المركزيين باعتبارهما أقرب مستشفيات.

كما وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيين، مع الاطمئنان على توافر كميات الدم والمستلزمات الطبية العاجلة، وتوفير الطواقم الطبية اللازمة، بجانب متابعة جهود رفع عربات القطار وإعادة حركة السكة الحديد لطبيعتها.