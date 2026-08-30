جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من عبوات مشروبات الطاقة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة ياسر محمد العتوي، مدير عام جمرك الصادر بالإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة أشرف عبد العاطي، مدير عام مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مشروبات الطاقة «ريد بول» الأجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وتعديلاتها، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأعلنت جمارك صادر الإسكندرية، في بيان اليوم الأحد، أنه بناءً على معلومات سرية واردة للإدارة العامة لجمرك صادر الإسكندرية، مفادها اعتزام إحدى الشركات تصدير عدد حاويتين بهما أصناف مخالفة، والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن مشروبات غازية مصدرة إلى الإمارات.

فيما تم تشكيل لجنة جمركية لمعاينة الحاويتين من حسين كمال الرشيدي، مدير إدارة حركة الصادر، وسليمان محمد الحوتي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية، ومحمد علي، مدير تعريفة، وعلي عبد الحميد وطه السنهوري، مأموري الحركة، وأحمد أبو ضيف، مأمور الأمن الجمركي، فتبين وجود 197 ألفًا و376 عبوة بوزن إجمالي بلغ نحو 28 طنًا من مشروبات الطاقة «ريد بول» الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت قيمة الرسوم والتعويضات المستحقة نحو 4 ملايين و820 ألفًا و396 جنيهًا.

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإحالة الشركة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية، التي أفادت بأن الواقعة تمثل تهربًا جمركيًا.

وتقدمت الشركة بطلب للتصالح، وقامت بسداد كافة الرسوم والتعويضات المقررة قانونًا في هذا الشأن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.