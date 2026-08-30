أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نجاح المستشفيات الجامعية في إجراء أول حالة لإصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة باستخدام تقنية «Mitral Clip» داخل المستشفيات الجامعية المصرية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس دعم الدولة، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير أحدث الخدمات الطبية المتخصصة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد النعماني، حرص الجامعة على دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، وضمان حق كل مواطن في تلقي خدمة طبية متميزة، من خلال تدريب وتأهيل الأطقم الطبية، والاستعانة بالخبرات المصرية والدولية، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري، أن تقنية «Mitral Clip» تعد من أحدث التقنيات المستخدمة لإصلاح الصمام الميترالي عن طريق القسطرة، وتبلغ تكلفة الإجراء نحو 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه تم إجراؤه لمريض يبلغ من العمر 42 عامًا، يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وارتجاع شديد بالصمام الميترالي، إلى جانب مشكلات مرضية متعددة ومرض رئوي منعه من الخضوع لجراحة القلب المفتوح والتخدير الكلي.

وأكد الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن نجاح هذا الإجراء يمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها المستشفيات الجامعية، حيث تم تحت إشراف الدكتور شرف الدين شاذلي، أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بالجامعة وخبير القسطرة التداخلية وإصلاح الصمامات بالقسطرة، وبمشاركة الدكتور طارق رشيد، أستاذ أمراض وقسطرة القلب بجامعة عين شمس والخبير العالمي في هذا المجال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور شرف الدين شاذلي أن نجاح الحالة جاء نتيجة التعاون بين فرق القلب والتخدير والتمريض والفنيين، مشيرًا إلى أن فريق التخدير، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المعبود، أستاذ التخدير والعناية المركزة، استخدم تقنية متقدمة لتخدير المريض دون اللجوء إلى التخدير الكامل، نظرًا لخطورة حالته.