الخارجية الإيرانية: مستعدون لخفض التوتر مع السعودية إذا كان الطرف الآخر مستعدا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية إذا ما كان الطرف الآخر مستعدا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث عباس موسوي القول، ردا على سؤال حول إمكانية التهدئة بين إيران والسعودية: "هناك دائما إمكانية حل النزاعات من خلال الحوار، وإيران لا ترفض جهود أولئك الذين يرغبون في تجنب انعدام الأمن في المنطقة، نعلن دائما أننا ندعم هذه الإجراءات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأضاف: "في السابق، كانت هناك دول في آسيا وأوروبا بذلت جهودا، وأبلغت إيران، ورحبت إيران بهذه الجهود، لكن الجانب الآخر ليس مستعدا وفقا لبعض الحسابات والأوهام، وعندما يكون الطرف الآخر مستعدا فنحن مستعدون أيضا لخفض التوتر".

وكانت تقارير أشارت إلى أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي قدم خلال زيارته للسعودية الأسبوع الماضي مقترحا للحوار مع إيران "يتلخص في مطالبة السعودية بالجلوس إلى طاولة حوار مع إيران لتخفيف التوتر في المنطقة".

وعن احتمال زيارة عبدالمهدي قريبا لطهران، قال موسوي: "نرحب بزيارته إذا رغب بالمجيء، ولكن لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن".