 إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق بعد 6 سنوات من إغلاقه - بوابة الشروق
الإثنين 30 سبتمبر 2019 11:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

إعادة فتح معبر القائم بين سوريا والعراق بعد 6 سنوات من إغلاقه

بغداد - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 11:05 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 سبتمبر 2019 - 11:05 ص

أفادت مصادر محلية عراقية، اليوم الاثنين، بانتهاء كل التحضيرات من الجانبين السوري والعراقي لإعادة فتح المعبر الحدودي "البوكمال- القائم" المغلق منذ عام 2013.

وقالت المصادر، وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم)، إن المعبر سيفتتح في وقت لاحق اليوم، بحضور مدير المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي، ومحافظ الأنبار عن الجانب العراقي، ويأتي افتتاح المعبر أمام السيارات المدنية والشاحنات​​​، بعد 6 أعوام من إغلاقه.

على صعيد متصل، أكدت الحكومة السورية إنجاز كل الترتيبات والتحضيرات لإعادة فتح معبر "البوكمال-القائم" مع العراق.

واستعادت الحكومة العراقية في نوفمبر 2017 بلدة القائم الواقعة في محافظة الأنبار غرب البلاد من تنظيم داعش، ويقع معبر القائم بمحاذاة بلدة البوكمال السورية والتي كانت أيضا معقلا للتنظيم، حيث تقع البلدتان على طريق إمدادات استراتيجي، وكان المعبر مفتوحا أمام حركة المرور الحكومية والعسكرية فقط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك