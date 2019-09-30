تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص أراض ومبان لإنشاء وحدات خدمية في القطاعات الخدمية الحيوية



وافق المجلس التنفيذي برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، على تخصيص قطع أراض ومساحات بمراكز (بني سويف، الفشن، الواسطى)، لإقامة مشروعات في قطاعات:التعليم، والصرف الصحي والشباب والرياضة لخدمة أبناء المحافظة من الأراضي أملاك وأصول الدولة، وأراضي زراعية "تبرع" وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات النفع العام لخدمة أبناء المحافظة، وفي إطار توجهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية التي يتعامل معها المواطنون.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض"تبرع" بمساحة 3 قراريط بقرية منشأة السادات التابعة لمجلس قروي تلت بالفشن، بغرض توسع فناء مدرستي الحوشي الابتدائية والإعدادية،وكذا الموافقة على تخصيص مساحة 16 قيراطاُ " تبرع" بقرية نعيم مركز بني سويف بغرض إنشاء مدرستين: الخمايزة "إبتدائي"، والكوم الأحمر"إعدادي" بواقع 8 قراريط لكل مدرسة على حدة،وذلك لتخفيض الكثافة ولخدمة المنظومة التعليمية بتلك القرى.

وفي مركز الواسطى، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص 10 قراريط أرض زراعية "تبرع" بقرية قمن العروس لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، وتخصيص 9 قراريط أرض زراعية "تبرع" بكفر ابجيج بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي أيضاً، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 78م2 ملك الوحدة المحلية بإطواب والملاصقة لمركز شباب القرية، لاستكمال وتوسعة المركز،بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص 3 قراريط أرض زراعية "تبرع"بقرية صفط الغربية بغرض إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكتولوجيا حديثة " إم بي آر ".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد"اليوم"بقاعة ديوان عام المحافظة،بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف،اللواء أشرف شعراوي مساعد مدير الأمن، اللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر مدير المكتب الفني ،والأستاذة لمياء العربي مديرالمجالس واللجان،والأستاذة عزة على خالد مديرعام التخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساءالوحدات المحلية ،ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية،حيث ناقش الاجتماع الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2019/2020، ونسب تنفيذ المشروعات في العديد من القطاعات الحيوية.