الكسندر دي كرو يتولى رئاسة وزراء بلجيكا

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أعلن الفلمنكي الليبرالي الكسندر دي كرو، الأربعاء، أنه سوف يتولى رئاسة الحكومة البلجيكية الجديدة التي سوف تتألف من سبعة أحزاب.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي " لقد تم تشكيل الحكومة الاتحادية" مشيرا إلى أن العملية استغرقت " وقتا طويلا للغاية، مضيفاً أنه سوف يتعين على الحكومة الجديدة الفوز بثقة الشعب، بحسب وكالة الأنباء ألمانية.

وتابع: "علينا أن نثبت أننا نقف على أرض صلبة ".

وسوف يترأس دي كرو ائتلافا مكونا من سبعة أحزاب: خليط من أحزاب الليبراليين والاشتراكيين والخضرمن كل أنحاء البلاد بما في ذلك الحزب المسيحي الديمقراطي الفلمنكي.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمين الدستورية غدا الخميس.

وكانت الأحزاب السبعة معا قد فازت بـ4. 53% من الأصوات في الانتخابات.