سقوط صواريخ على أربيل استهدفت جماعة إيرانية معارضة

سقطت عدة صواريخ في أربيل استهدف بعضها مطارها الدولي في إقليم كردستان العراقي، مساء الأربعاء.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إن قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران أطلقت 6 صواريخ على مطار أربيل من محافظة نينوى، فيما أوضحت قوات البشمركة الكردية أنه تم اعتراض 3 صواريخ، بينما سقط رابع قرب مقر جماعة إيرانية معارضة، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، إنه "تم إطلاق 6 صواريخ صوب مطار أربيل الدولي مساء الأربعاء، ولحسن الحظ لم تصب أهدافها ولم تلحق أي أضرار".

وتابع البيان: "أطلقت الصواريخ من على متن عجلة نوع بيك أب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي. إن فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات".

فيما استهدفت 3 صواريخ مجهولة المصدر أحد المقار التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في محيط أربيل، من دون معرفة حجم الخسائر الناجمة عن ذلك.

في غضون ذلك، استهدفت عدة صواريخ موقعا للقوات الأمريكية المتمركزة داخل مطار أربيل الدولي من دون وقوع إصابات، بحسب تصريحات منسوبة لمصدر في تلك القوات.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية كردية أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى شمالي العراق.

من ناحيته، اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني المعارض، الجيش الإيراني بتنفيذ هجوم صاروخي، تعرض له مجمع سكني يقطنه منتسبو مقاتلي الحزب على مشارف مدينة أربيل.

وأضاف محمد نظيف قادري، الناطق باسم الحزب، أن صاروخين سقطا قرب المجمع، فيما حط ثالث خطأ قرب مطار أربيل الدولي، حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، معتبرا أن المجمع هو المستهدف من قبل إيران وليس القاعدة الأمريكية.

وقال المصدر ذاته إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية.