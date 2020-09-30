قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إن الدول تتسابق حاليا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد، وهو أسرع الطرق وأكثرها أمانا لتحقيق مستوى المناعة الذي نحتاج إليه لحماية الناس وإنهاء هذه الجائحة.

وأشار المنظري، إلى وجود 191 لقاحا لفيروس كورونا المستجد قيد التطوير، و40 لقاحا منها في مرحلة التجارب السريرية على البشر، و10 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن على منصة زووم لمكتب منظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط.

وأكد المنظري، أن هناك 7 دول في إقليم شرق المتوسط تشارك بنشاط في المرحلة الثالثة من تجارب اللقاحات، وهي البحرين ومصر والأردن والمغرب وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مطالبا الدول الأخرى في الإقليم بالمشاركة أيضا.