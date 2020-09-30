مراكز اقتراع خاصة تتيح لمصابي كورونا التصويت في انتخابات التشيك من داخل السيارات

سيتمكن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من التصويت مبكرا عبر نحو 80 مركز اقتراع خاص يقوم الناخب من خلالها بالإدلاء بصوته من داخل سيارته، وتم فتح تلك المراكز في جمهورية التشيك اليوم الأربعاء من أجل الانتخابات الإقليمية وانتخابات مجلس الشيوخ الوشيكة.

ويمكن لمرضى فيروس كورونا الخاضعين حاليا للحجر الصحي تسليم أصواتهم مبكرا في مراكز الاقتراع عبر المرور بسياراتهم دون مغادرتها، قبل الانتخابات الرسمية يومي الجمعة والسبت.

ومن المقرر أن ترتدي اللجان الانتخابية بزات واقية وتتلقى الدعم من الجيش.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية (تشتك) أن مراكز اقتراع الحجر الصحي لديها القدرة على استيعاب ما يصل إلى 16 ألف صوت في المجموع، على الرغم من انخفاض الإقبال في الساعات القليلة الأولى في العديد من المواقع.

ويختار الناخبون النواب الجدد لـ13 برلمانا إقليميا، باستثناء العاصمة براغ، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

وتسيطر على المناطق حاليا الأحزاب الحاكمة، الحزب الشعبوي (آنو) بقيادة رئيس الوزراء أندريه بابيتش والاشتراكيون الديمقراطيون.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة الثانية بعد الظهر (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة. ولا يوجد في جمهورية التشيك نظام للتصويت عبر البريد.

وتزايدت الإصابات بفيروس كورونا في جمهورية التشيك بشدة في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل 1965 حالة جديدة أمس الثلاثاء. وارتفع العدد الإجمالي للحالات إلى ما يقرب من 67850 حالة إصابة، كما توفي أكثر من 630 شخصا بسبب الفيروس.

من المقرر أن تناقش الحكومة اليوم الأربعاء إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد.