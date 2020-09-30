وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد صدور الموافقة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الأربعاء، أكد «السديس»، على اتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.