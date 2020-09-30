 السعودية.. تخصيص صحن المطاف للطواف فقط اعتبارا من الأحد المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تنصح الأهلي بالتعاقد مع؟
النتـائـج تصويت

السعودية.. تخصيص صحن المطاف للطواف فقط اعتبارا من الأحد المقبل

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 11:31 ص

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، بتخصيص صحن المطاف للطواف فقط اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك بهدف التسهيل على المعتمرين لأداء نُسكهم بكل يسر وسهولة وللحفاظ على سلامتهم، وذلك بعد صدور الموافقة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، صباح الأربعاء، أكد «السديس»، على اتخاذ جميع الإجراءات والاحترازات المتبعة لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد الحرام، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك