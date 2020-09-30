الرئاسة: تطوير منظومة النقل البحري سينشط حركتي الاستيراد والتصدير

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع هيئة الإمداد والتموين، ورئيس شركة آمون للتوكيلات الملاحية، اليوم، كان محوره تطوير منظومة النقل البحري في مصر.

واضاف راضي خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن منظومة النقل البحري شيء مهم جدًا، ويعتبر أحد أذرع الدولة لتنشيط التجارة الخارجية والتجارة البينية مع كل دول العالم وخاصة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع معظم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم والدول العربية.

وأوضح أن تطوير وتحديث منظومة النقل البحري من شأنه أن يعزز التجارة البينية، ويرفع من معدلات التجارة المتبادلة، تطوير منظومة النقل البحري، وينشط التصدير والاستيراد، إضافة إلى حصول مصر على المواد الأولية وخاصة من الدول الإفريقية الغنية بها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن ما يعوق الدول الإفريقية، هو عدم وجود خطوط مباشرة سواء طيران، أو خطوط ملاحية، وهو ما سيجعل تطوير منظومة النقل البحري له مردود كبير، خاصة وأنا مصر تمتلك الآن موانئ على أعلى مستوى، سواء في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد أو الغردقة، وغيرهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس هيئة الإمداد والتموين، ورئيس شركة آمون للتوكيلات الملاحية.

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري؛ لتحقيق أقصى عائد اقتصادي.