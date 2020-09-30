الميزانية السعودية الجديدة: الإيرادات 846 مليار ريال والنفقات 990 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي اليوم الأربعاء، عن الميزانية التقديرية للعام 2021، حيث قدّرت الإيرادات العامة بـ 846 مليار ريال، والنفقات بـ 990 مليار ريال، والعجز بـ 145 مليار ريال.



الدولار الأمريكي يعادل 75ر3 ريالا سعوديا.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء" أن ميزانية عـام 2021 تمكن من تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية الداعمة لتوجهات رؤية المملكة 2030".



وتوقعت الوزارة" أن تبلغ إيرادات العام الجاري 770مليار ريال والنفقات 1068 مليار ريال أي بعجز متوقع بـ 298 مليار ريال".



وقالت الوزارة أن أزمة جائحة كورونا أثـرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العـام 2020، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فـي القطاعين النفطي وغيـر النفطي وذلــك أخــذاً فــي الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.