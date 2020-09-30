رئيس الوزراء الكندي ينعي رحيل أمير الكويت ويصفه بالقائد العظيم

نعى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم /الأربعاء/، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي وافته منيته أمس /الثلاثاء/ عن عمر يناهز 91 عاما، واصفا الأمير الراحل "بالقائد الإنساني العظيم".

وقال ترودو- في بيان - : "ببالغ الحزن علمت بوفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وباسم حكومة كندا، أتقدم بأحر التعازي إلى الأسرة الحاكمة، حكومة وشعب الكويت."

وأضاف "كرس سمو الشيخ صباح حياته لخدمة وطنه، وقد تم الاعتراف به عالميا كقائد إنساني عظيم. وتحت قيادته، قادت الكويت جهود الإغاثة الإنسانية والعمل التنموي الدولي في دول العالم، وتقديم المساعدة لضحايا الصراع والمحتاجين، وسيظل سموه في الأذهان لالتزامه بتعزيز الحوار والتسوية السلمية للنزاعات، فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة التحديات العالمية".

وأكد أن كندا والكويت تتمتعان بصداقة طويلة الأمد استمرت في ظل قيادة الشيخ صباح، كما يتضح من التعاون في مجال الأمن الإقليمي وتوسيع العلاقة الاقتصادية بين الدولتين.