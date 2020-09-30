مصرع شخص دهسه قطار بالشرقية

لفظ شخص، أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار، وذلك حال عبوره مزلقان السكة الحديد بقرية غزالة، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالشرقية.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص؛ إثر سقوطه أسفل عجلات القطار بالقرب من مزلقان قرية غزالة، التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتحول جثته إلى أشلاء، وذلك أثناء محاولته عبور المزلقان من مكان غير مُخصص لعبور المشاة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.