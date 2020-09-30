القتال العنيف بين أذربيجان وأرمينيا يثير مخاوف من حرب تلوح في الأفق

دخلت أرمينيا وأذربيجان المجاورة في قتال عنيف اليوم الأربعاء في استمرار للاشتباكات التي بدأت بين الجانبين منذ أيام وأثارت غضب روسيا وتركيا وسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة.

وكان القتال الذي بدأ في نهاية الأسبوع، امتدادا للأعمال القتالية المستمرة منذ عقود في منطقة ناجورنو كاراباخ التي يسيطر عليها الأرمن والمعترف به دوليا كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان في بيان "القتال العنيف مستمر على طول خط المعركة بأكمله".

وقالت أذربيجان إن القوات الأرمينية هاجمت مدينة ترتار، التي تقع بالقرب من منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بـ "قصف مدفعي ثقيل"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وبعد تسجيل حصيلة قتلى تتجاوز 100 قتيل، بينهم عدة مدنيين، يعد هذا أعنف قتال بين الجانبين منذ تصعيد مماثل في عام 2016.

وأثار القتال مخاوف من أن يتصاعد الصراع ويتحول إلى حرب شاملة، حيث سعى الجانبان إلى القوى الإقليمية، تركيا وروسيا للحصول على الدعم.

وتعتمد أرمينيا الفقيرة بشكل كبير على الدعم من روسيا، التي لديها تراث مسيحي مشترك. بينما تحظى أذربيجان الغنية بالنفط بدعم تركيا ذات الأغلبية المسلمة، وذلك بفضل العلاقات الوثيقة بين السكان من أصول تركية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا سوف تدعم أذربيجان "بكل الوسائل المتاحة" في نزاع ناجورنو كاراباخ.

وقال تشاووش أوغلو لوكالة أنباء الأناضول الرسمية ردا على سؤال عما إذا كانت تركيا تقدم دعما عسكريا لباكو: "سوف نفعل ما هو ضروري.. إذا أرادت أذربيجان حل هذا (الصراع) في الميدان"

وأضاف الوزير التركي أن أذربيجان تتمتع حاليا "بالقدرة" على التعامل مع الوضع بنفسها.

من جانبها، انتقدت روسيا تعهد تركيا بدعم أذربيجان خلال الصراع، وقال الكرملين "لا يجب سكب الوقود على النار".

وتطالب روسيا، التي تبقي على علاقات عسكرية وثيقة مع أرمينيا، من بين ذلك وجود قاعدة عسكرية لها هناك، مرارا بوقف فوري لإطلاق النار بعد اندلاع الصراع قبل أربعة أيام. وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف مجددا موقفه اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة (تاس) الروسية للأنباء "مازلنا ندعو جميع الدول في المنطقة لممارسة ضبط النفس وندعو طرفي الصراع بشكل خاص لوقف فوري للأعمال العدائية ".

ومن جهة أخرى، ذكر رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشنيان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء أرمينيا "ارمينبرس" إن أرمينيا "لا تحتاج حتى الآن لاستخدام إمكانيات القاعدة الروسية، غير أنه حال الضرورة جميع الأسس القانونية متوافرة".