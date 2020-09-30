مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في قره باغ فورا

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء العمليات القتالية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، صباح الأربعاء، دعا مجلس الأمن الدولي كلا من أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.

واندلعت صباح الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية، وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في جمهورية قره باغ غير المعترف بها، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجاني بشن ضربات جوية وصاروخية على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد، وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال جمهورية قره باغ.