 العراق: انسحاب سفارة أمريكا المبدئي من البلاد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد - بوابة الشروق
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العراق: انسحاب سفارة أمريكا المبدئي من البلاد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 3:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 سبتمبر 2020 - 3:27 م

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن من يتصور الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من العاصمة بغداد واهم، لافتا إلى أن قرار انسحاب سفارة الولايات المتحدة المبدئي من بغداد لا يصب بصالح واشنطن وبغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قوله إن "الحكومة غير سعيدة بقرار انسحاب السفارة الأمريكية، وواهم من يتصور أن الانتصار بانسحاب السفارة الأمريكية من بغداد".

وأضاف حسين: "انسحاب سفارة واشنطن سيؤدي لانسحابات أخرى، وأن الهجمات على السفارات هجوم على الحكومة العراقية، كما أن استهداف البعثات الدبلوماسية هو استهداف مباشر للعراق".

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