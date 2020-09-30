حبس شاب قتل شقيقه بمساعدة عمه بسبب المخدرات وفتيات الليل

قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية، حبس عامل وعمه ٤ أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شقيق المتهم الأول بعد تعديهما عليه بالضرب حتى الموت عقب ضبطه مع فتاة ليل داخل منزله.

واعترف المتهمان بتفاصيل الجريمة؛ حيث أقر المتهم الأول أنه حاول مرارا تقويم سلوك شقيقه الأصغر الذي كان يتعاطي المواد المخدرة ودائم إحضار فتيات ذات سلوك سيء للمنزل لممارسة الرذيلة معهن، إلا أن شقيقه كان يرفض الاستجابة له كما يرفض العلاج من الإدمان بعدما حاولوا إخضاعه للعلاج أكثر من مرة.

وأضاف المتهم أنه يوم الجريمة اصطحب عمه وتوجها لشقيقه للتحدث معه إلا أنهما فوجئا بتواجد فتاة ساقطة معه يمارسان الرذيلة ما أدى لغضبهما منه وانهالا عليه بالضرب قبل هروبه، بينما تمكنت الفتاة من الهرب، وقال المتهم إنه فوجيء بأن شقيقه تحول بين يديه لجثة هامدة ففكر مع عمه في طريقة لعدم اكتشاف جريمتهما فتوجه أحدهما لمفتش الصحة لاستخراج تصريح دفن باعتبار أن المجني عليه توفى وفاة طبيعية إلا أن مفتش الصحة كشف أمرهما وأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في تعدي عامل على شقيقه بالضرب حتى الموت حيث تبين أن عم القتيل شارك في الجريمة وذلك بسبب فتاة ليل.

وأشارت التحريات أن الجريمة وقعت عندما حدثت مشادة كلامية بين شاب وشقيقه وعمهما حيث قام الشقيق والعم بمعاتبة الشاب علي إحضار ساقطة للمنزل لممارسة الرذيلة معها فاستل الشاب سكين محاولا الاعتداء علي شقيقه وعمه بها ما دفعهما للتعدي عليه بالضرب ففارق الحياة بين ايديهما.

وأوضحت تحريات المباحث أن المجني عليه أصيب بكدمات وسحجات متفرقة في مختلف أنحاء الجسد أدت إلى وفاته، وبعدها حاول المتهمان دفنه عن طريق استخراج شهادة وفاة من مفتش الصحة، تفيد بأن الوفاة طبيعية إلا أن شك مفتش الصحة في حالة الجثة والإصابات بها دفعته لإبلاغ الشرطة.