قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الخميس، إن الوزارة حريصة على الاستثمار في العقول البشرية.

وأضاف الوزير - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (الحياة اليوم)، المذاع اليوم على فضائية (الحياة) مع الإعلامية لبنى عسل - أن الوزارة تعمل على التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات التعليمية في ضوء استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمي للوصول للشباب بمختلف مستوياتهم التعليمية وتخصصاتهم.

وأوضح أن مبادرة (بناة مصر الرقمية) تستهدف بناء جيل جديد قادر على العمل بكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف خلق جيل جديدا متكامل المهارات من خبرة علمية وملكات شخصية وخبرة تقنية علمية وإمكانيات لغوية؛ حيث إن الوزارة تسعى لتنمية المهارات الرقمية لـ 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي.

وأكد وزير الاتصالات أن مبادرة (بناة مصر الرقمية) تأتي على قمة المنهج الهرمي، حيث تسعى المبادرة بالتعاون مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة إلى إعداد الكفاءات الشابة فى أحدث علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.