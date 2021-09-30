 الرئيس اللبناني يطالب بمراجعة خطة التعافي الاقتصادي تمهيدا لمفاوضات صندوق النقد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس اللبناني يطالب بمراجعة خطة التعافي الاقتصادي تمهيدا لمفاوضات صندوق النقد

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 3:12 م | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 3:12 م

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من عام وحتى اليوم، مطالبا بتوحيد هذه الأرقام حتى يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من شركة "لازارد" للاستشارات الدولية والتي تقدم مهام استشارية في مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

وطلب عون من الشركة ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.

وكانت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قد تعثرت قبل أكثر من عام بسبب الخلاف بين الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.

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