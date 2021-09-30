الرئيس الأرجنتيني ونائبته يعرضان مشروع قانون لتعزيز الصادرات والانتاج الزراعي

يشارك الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز و نائبته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر مساء اليوم الخميس ، في عرض مشروع قانون لإدخال تشريعات تهدف إلى تعزيز الصادرات والإنتاج الزراعي، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.



ونقلت بلومبرج عن بيان من المكتب الصحفي للرئيس ، إن مشروع القانون يهدف إلى "تحقيق هدف إنتاج 200 مليون طن من الحبوب والزيوت والخضروات بحلول عام 2030".

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يشاهد فيها فرنانديز وكيرشنر معا في العلن منذ انتخابات التجديد النصفي التمهيدية في 12 أيلول/سبتمبر الجاري.



وجدير بالذكر أن الأزمة السياسية التي تواجهها الأرجنتين ازدادت عمقا بعد الانتقادات الشديدة التي وجههتها دي كيرشنر ، التي كانت تحكم الأرجنتين في الفترة بين عامي 2007 و2015، للرئيس فرنانديز في أعقاب خسارة الحكومة لانتخابات التجديد حيث حملته فيها المسؤولية وقالت إنها جراء استراتيجيته الاقتصادية.



وقالت كيرشنر إن خسارة ائتلافهما في التصويت الرئيسي للتجديد النصفي، يرجع بشكل كبير إلى سياسة الحكومة الخاطئة للتقشف المالي.