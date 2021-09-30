ممثل الشئون الخارجية الأوروبي يبدأ زيارة لقطر والإمارات والسعودية

يبدأ الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الخميس، زيارات رسمية إلى قطر والإمارات والسعودية تستمر حتى الأحد القادم، يناقش خلالها أخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وبحسب بيان صحفي أصدره بوريل على موقعه الرسمي اليوم، سيعقد الممثل الأوروبي اجتماعات ثنائية اليوم في الدوحة مع الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكذلك مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ثم يعقد الجانبان مؤتمرا صحفيا مشتركا في الساعة 12:00 (بتوقيت وسط أوروبا)، كما سيلتقي بوريل مع مستشار الأمن القومي لأمير قطر، محمد بن أحمد المسند.

وبعد ذلك يتوجه بوريل إلى الإمارات العربية المتحدة، غدا الجمعة، للمشاركة في مؤتمر السياسة العالمية (WPC) في أبو ظبي وعقد اجتماعات ثنائية على هامش المؤتمر، بما في ذلك مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما.

ثم يُسافر بوريل، بعد غد، إلى المملكة العربية السعودية؛ ليلتقي في الرياض يوم الأحد القادم بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف بن فلاح الحجرف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.

كما سيعقد الممثل السامي، بعد ظهر نفس اليوم، اجتماعات ثنائية مع وزير التجارة والإعلام ماجد بن عبدالله القصبي، ومع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بحسب البيان.