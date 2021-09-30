 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتجه للسماح بجرعة موديرنا المعززة كنصف جرعة - بوابة الشروق
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إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تتجه للسماح بجرعة موديرنا المعززة كنصف جرعة

د ب أ
نشر في: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 5:36 ص | آخر تحديث: الخميس 30 سبتمبر 2021 - 5:36 ص

تعتزم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إصدار ترخيص بإعطاء نصف جرعة معززة من اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا ضد فيروس كورونا، بعد تأكدها أنها فعالة في تعزيز الحماية من الفيروس، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة.

وسيسمح هذا التصريح بتمهيد الطريق لتعزيز الحملة الأمريكية لإعطاء جرعات معززة بعد التصريح الذي صدر في وقت سابق باستخدام جرعات معززة من لقاح فايزر-بيونتيك.

وتلقى نحو 170 مليون شخص تم تطعيمهم بشكل كامل في الولايات المتحدة جرعتين من لقاحي موديرنا أو فايزر، أو 92% من الذين تم تطعيمهم بشكل كامل حتى الآن.

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