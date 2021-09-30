ميقاتي: بحثت مع الخصاونة موضوع استجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إنه تطرق خلال لقائه في بيروت مع نظيره الأردني، بشر الخصاونة، إلى "العلاقات الثنائية، بخاصة ما يتعلق بموضوع الطاقة واستجرار الكهرباء من الأردن والغاز المصري".



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن ميقاتي قوله عقب اللقاء، إن "الحديث تطرق إلى اللجنة المشتركة بين لبنان والأردن"، وتابع: "نريد أن تكون الاتفاقيات مفيدة لا صورية".



وقال رئيس الوزراء الأردني: "لدينا اهتماما بدعم لبنان وصون استقراره ولن نتأخر بتأمين حاجاته"، وأضاف: "المكانة التي يحظى فيها لبنان بقلب الأردنيين وجلالة الملك كبيرة والكلمات التي قالها الرئيس ميقاتي تترك اثرا للبنان ولشعبه ومؤسساته".



وتابع: "تطرقنا إلى موضوع استجرار الغاز والكهرباء لمعالجة بعض من أزمة الطاقة وجرى حديث مرتبط بجهد يجري مع أشقائنا في الإقليم لتأمين احتياجات من المملكة الأردنية وعرضنا بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى مصادقة ولن ندخل في التفاصيل المرتبطة بها".



وقال: "نعلن مجددا تضامننا مع لبنان، والأمم المتحدة تشدد على الحرص على لبنان الشقيق وأن الاحتياجات اللبنانية والمتطلبات لتأمين الاستقرار هي دائما في صدارة كل لقاءات الملك، وندعو الله أن يحفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ويمن عليكم بالأمن والاستقرار ودائما التضامن والامن والمحبة".



وأكد أن "الأردن ليس لديها خلافات مع أحد ونحن دائما كنا وما زلنا محكومون بالعلاقات مع أشقائنا، واليوم لدينا مقاربات متعلقة بتأمين احتياجات اللبنانيين، ونحن ملتزمون التنسيق مع كل الجهات والدول القادرة على تأمين الاحتياجات اللبنانية في إطار التوافق الدولي القائم".



وكان الخصاونة وصل إلى بيروت أمس الأربعاء على رأس وفد وزاري، في زيارة رسمية للقاء المسؤولين اللبنانيين.