 البر الرئيسي الصيني يسجل 97 إصابة جديدة بكوفيد-19 - بوابة الشروق
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البر الرئيسي الصيني يسجل 97 إصابة جديدة بكوفيد-19

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 8:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 سبتمبر 2022 - 8:09 ص

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد إجمالي 625 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.

وغادر إجمالي 184 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 242 ألفا 254 شخصا.

ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الخميس ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.

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