البر الرئيسي الصيني يسجل 97 إصابة جديدة بكوفيد-19

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 97 إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19.
وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، الذي أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم تحديد إجمالي 625 إصابة محلية جديدة بدون أعراض.
وغادر إجمالي 184 مصابا بكوفيد-19 المستشفيات بعد تعافيهم من المرض في البر الرئيسي الصيني أمس الخميس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 242 ألفا 254 شخصا.
ولم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 في البر الرئيسي أمس الخميس ليستقر إجمالي الوفيات عند 5226 شخصا.