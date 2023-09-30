قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة اتخذت تحركات جادة للحد من الفقر.

وأضاف ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الفقر متعدد الأبعاد يشمل الدخل والحصول على الخدمات والبنية الأساسية والمسكن الآمن.

وأشار إلى عمل الدولة، منذ 2011 حتى الآن في ظل اقتصاد أزمة، موضحا أنه منذ ذلك العام تواصل الدولة مجابهة الأزمات.

وذكر أنه في الفترة من 2011 إلى 2016 كانت الأزمات محلية، ثم واصلت الدولة برنامج الإصلاح الاقتصادي وبدأت تتنفس الصعداء إلى أن حدثت جائحة كورونا ثم أزمة التضخم والأزمة الروسية الأوكرانية.

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت حتى الاثنين المقبل، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.