مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

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أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لآينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيواجه نادي فولفسبورج مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، والذي شهد تواجد عمر مرموش، نجم المنتخب المصري.

ويواجه آينتراخت فرانكفورت فريق فولفسبورج في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت، على إستاد فولكسفاجن، لحساب الجولة السادسة من الدوري الألماني الممتاز.

وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت على النحو التالي:

حارس المرمى: كيفين تراب

المدافعون: لويس توتا – روبن كوخ – ويليام باتشو

لاعبو الوسط: أوريليو بوتا – هوجو لارسون – إلياس السخيري – إيريك جونيور إيبيمي

المهاجمون: ماريو جوتزة – عمر مرموش – فارس شايبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: هرفوي سمولتيتش – جيسيك نجاكام – ماكوتو هاسيبه – يانس بيتر هاوجي – نييلس نكونكو – باكستن أرونسون – فيليب ماكس – ينس جرال – أنسجار كناوف.