اصطدام قطارين بخاريين قديمين في محطة بأسكتلندا

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اصطدم قطار بخاري تراثي قديم يطلق عليه اسم "ذا فلاينج سكوتسمان" بقطار تراثي قديم آخر بينما كان يسير "بسرعة بطيئة" قبل ساعات من ركوب زوار له، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم السبت.

ووقع التصادم في محطة "آفيمور"، في كيرنجورمز، في سكوتيش هايلاندز الساعة 1910 مساء أمس الجمعة.

وتضم المحطة سكة حديد "ستراتسبي"، وهو خط سكة حديد تراثى قديم يستخدمه الزوار لركوب القطارات البخارية في شمال أسكتلندا.

وذكرت الشرطة أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازي لكن إصاباتهما لا يعتقد أنها خطيرة.

وأرسلت إدارة إطفاء الحرائق والإنقاذ الاسكتلندية ثماني سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وأوضحت شرطة اسكتلندا أن مصابين آخرين تتم معالجتهم في المحطة.