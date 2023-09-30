الرئيس السيسي: لازم بلدنا كلها تقف عشان نسدد ديونها وسلفها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تلبية المشروعات التي يطالب بتنفيذها وزيري الكهرباء والبترول، يتطلب الحصول على تمويلات.

وأضاف خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت: «السلف ده عشان خاطر عيون الدكتور شاكر ولا عشان خاطر عيون بلدنا؟ عشان خاطر عيون بلدنا.. يبقى بلدنا كلها تقف عشان نسدد ديونها وسلفها».

وأشار إلى أن الدولة لجأت إلى تخفيف الأحمال، بسبب رغبة وزير البترول في بيع الغاز الطبيعي بالدولار؛ حتى يقلل فاتورة الضغط على البنك المركزي والعملة الحرة.

وتساءل: «أبيع بـ12 دولار كاش ولا 3 دولار ومخدهمش بالجنيه؟ وزير الكهرباء مبياخدش الفلوس من الناس، عندنا مليون سرقة للكهرباء في مصر شهريا».

وشهدت قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، انطلاق مؤتمر «حكاية وطن»، اليوم السبت، بحضور الرئيس السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.