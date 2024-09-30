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الإمارات تدين الاعتداء على مقر سفيرها في السودان

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 4:52 ص

أدانت الإمارات يوم الأحد ما وصفته بـ"الاعتداء الغاشم" على مقر رئيس بعثتها في العاصمة السودانية ،الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الاعتداء تم تنفيذه بطائرة تابعة للجيش السوداني، والذي أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى"، مطالبة الجيش بتحمل المسؤولية كاملة عن هذا العمل الجبان.

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان مساء الأحد أنها ستقدم مذكرة احتجاج لجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على هذا الاعتداء من قبل القوات المسلحة السودانية الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية.

وشددت على أهمية حماية المباني الدبلوماسية ومقرات منتسبي السفارات حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأعربت عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.


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