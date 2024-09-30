مظاهرة أمام مقر نتنياهو للمطالبة بإبرام صفقة الأسرة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن عشرات المتظاهرين الإسرائيليين احتشدوا أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأضافت الصحيفة، أن عائلات الأسرى الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالتخلي عن ذويهم وعن جميع الإسرائيليين، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهتها، أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن نتنياهو فقد الاهتمام تماما بملف "الرهائن" في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه يتحدث عن عودة "الرهائن" لكنه في الواقع يركز بالكامل على الصراع الإقليمي مع حزب الله وإيران.

جاء ذلك فيما أفادت "الجزيرة"، بأن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بجروح جراء قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

بدوره، قال موقع "والا" إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب خشية تنفيذ عمليات داخل إسرائيل.

وأفاد الموقع بأن الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.