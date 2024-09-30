جالانت: هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعّل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، إن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مرحلة مهمة لكنها ليست الأخيرة.

وأضاف مخاطبا قوات سلاح المدرعات بشأن المناورة البرية: "سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وتابع: "هدفنا إعادة سكان الشمال وسنُفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي إنهم مستعدين لتنفيذ اتفاق 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب نهر الليطاني.

وأضاف ميقاتي، خلال كلمة نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701، وجاهزون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني".

وتابع: "أكدنا خلال اللقاء مع الرئيس (نبيه) بري ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق مع الجميع"، مشيرا إلى أن بري أكد أنه فور وقف إطلاق النار سيدعو إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية، كما سيطلبون من الدول المانحة مساعدة لبنان.