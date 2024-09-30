محافظ الأقصر يلتقي المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم

التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بالمواطنين خلال لقاء "اليوم المفتوح"؛ للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين، وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

واستمع المحافظ، باهتمام بالغ إلى المواطنين، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاتهم هي أولوية قصوى.

وتنوعت طلبات المواطنين ما بين توفير فرص عمل، ووحدات سكنية للأولى بالرعاية، وبحث بعض المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

ووجه محافظ الأقصر، إدارة خدمة المواطنين، بمتابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال لقاء "اليوم المفتوح"؛ لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى جودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.

وأكد عمارة، أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة؛ لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.