القوات الأوكرانية تقصف مدينة إنيرجودار الروسية

كثفت القوات الأوكرانية قصفها لمدينة إنيرجودار الروسية التي توجد بها محطة زابوريجيا للطاقة النووية، حسبما قال إدوارد سينوفوز عمدة المدينة في قناته على تطبيق تيليجرام.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن سينوفوز قوله إن "الهجمات الأوكرانية على إنيرجودار أصبحث أكثر شدة بشكل متزايد. كل أنظمة الخدمات الأساسية في المدينة تتعرض لهجمات أوكرانية"، مشيرا إلى أن أنظمة الطاقة الكهربائية البلدية هي الأكثر عرضة للتهديدات.

وفي وقت سابق، شن الجيش الأوكراني قصفا مدفعيا على محطة فرعية للطاقة الكهربائية مما تسبب في تدميرها تماما في المدينة.

تشن أوكرانيا هجمات على مصادر الطاقة ومصافي التكرير في روسيا وشبه جزيرة القرم، ردا على الهجمات الكبيرة التي تشنها موسكو على محطات الطاقة وخطوط الكهرباء في أوكرانيا ،ماأدى إلى تدمير 80٪ منها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وكان أكبر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شهر يونيو الماضي حيث تم استهداف اثنتين على الأقل من مصافي النفط في جنوب روسيا وإلحاق أضرار بهما.