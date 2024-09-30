 أهلي جدة يضرب الوصل بثنائية بدوري أبطال آسيا للنخبة - بوابة الشروق
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أهلي جدة يضرب الوصل بثنائية بدوري أبطال آسيا للنخبة

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الإثنين 30 سبتمبر 2024 - 9:46 م

اقتنص أهلي جدة السعودي فوزا ثمينا أمام الوصل الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، على استاد زعبيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

باغت أهلي جدة منافسه بهدف سريع في الدقيقة 3، من هجمة مرتدة مررت فيها الكرة خلف مدافعي الوصل، إلى رياض محرز، وتعامل مع الكرة بمهارة عالية، ولعبها بهدوء وبثقة في شباك أصحاب الأرض، لحظة خروج الحارس خالد السناني من مرماه.

وعزز أهلي جدة تقدمه بهدف ثاني برأسية قوية من إيبانيز في الدقيقة 38، بعد ركلة ركنية لعبت من الجانب الأيسر، لتنتهي المباراة بفوز أهلي جدة بهدفين نظيفين.

ويحل أهلي جدة ضيفا على الريان القطري في الجولة الثالثة يوم 21 أكتوبر القادم، وتتأهل الأندية الحاصلة على المراكز الثماني الأولى في منطقة الغرب لمرحلة الدوري، من أجل المنافسة في الدور ثمن النهائي.


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