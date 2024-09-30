روت الإعلامية هدى علاء، المذيعة في التلفزيون الصيني، تفاصيل عملها في التلفزيون وتعلمها للغة الصينية، قائلةً: "بدايتي كانت من خلال الإعلام ومتابعتي للمسلسلات الصينية".

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع عبر قناة صدى البلد: "كنت أشاهد مسلسل ناطق بالإنجليزية وكان به 4 رموز صينية هم لغز المسلسل، ومن يستطيع حله سيصل إلى الغاية المنشودة، ومن هنا جاءتني فكرة تعلم هذه الرموز وفكها".

وتابعت: "كتبت في ورقة أن حلمي هو أن أكتب جملة باللغة الصينية وأعرف قراءتها، وبعدها تمكنت من الوصول إلى حلمي وتحقيقه والعمل في التلفزيون الصيني".

واختتمت: "أنا خريجة كلية الآداب جامعة السويس، وكنت من أوائل دفعتي في قسم اللغة الصينية، والدكاترة في الكلية كانوا داعمين أقوياء لي، وهو ما شجعني على التعلم وتحقيق المعجزة بتحدث اللغة الصينية بطلاقة".