محافظ المنوفية يتابع آخر مستجدات منظومة التصالح على مخالفات البناء 

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقيا؛ لمناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وتذليل العقبات لسرعة نهو الملف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

واستعراض محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء والمعوقات لإنجاز أعمال الملف، وتقديم التيسيرات والتسهيلات التي أتاحها القانون واللائحة التنفيذية، وكأوجه الدعم والإمكانيات اللازمة؛ لتبسيط الإجراءات على المواطنين، وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن مع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وعرض بعض التوصيات والمقترحات التي يمكن من شأنها أن تسهم في إنجاز الأعمال بالملفات .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة الميدانية والمستمر لجميع المشروعات التنموية والخدمية التي تتم بنطاقهم مع تكثيف جهود النظافة، ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.