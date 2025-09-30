شهد معبر رفح البري، اليوم الثلاثاء، دخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، لتسليمها للجانب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في معبر رفح البري بشمال سيناء، إن الشاحنات تحمل مواد غذائية، وأدوية، ومستلزمات طبية، واحتياجات إنسانية أساسية، مقدمة من مؤسسات مصرية وعربية ومنظمات أممية.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى يوم الأحد الماضي، بلغ 6,467 شاحنة مساعدات إنسانية، بإجمالي حمولة بلغت نحو 47 ألف طن، فيما تم إدخال 23 شاحنة وقود محملة بـ أكثر من 900 طن سولار لتشغيل المستشفيات في القطاع.

ووفق إحصائيات سابقة، فقد تم إدخال 37,412 شاحنة مساعدات متنوعة عبر معبر رفح منذ 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى 28,584 طنًا من الغاز، و60,345 طنًا من السولار، و1,266 طنًا من البنزين، وذلك قبل توقف دخول المساعدات من الجانب المصري بتاريخ 27 مارس الماضي.

وفي سياق متصل، دفع الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم، بقافلته الإنسانية رقم 44، تحت شعار "زاد العزة من مصر إلى غزة"، نحو قطاع غزة، ضمن جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات.

وتحمل القافلة في يومها الـ44 نحو 160 ألف سلة غذائية، بالإضافة إلى أطنان من الدقيق، والمستلزمات الطبية والإغاثية، والسولار، دعمًا لصمود أهالي القطاع، ضمن الدور المصري المتواصل في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني في غزة.