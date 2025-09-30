مسئول بغرفة المنشآت السياحية: نفاد تذاكر الرحلات السياحية إلى مصر في روسيا خلال خريف 2025

أكد عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، أن الإقبال الكبير من السوق الروسي على المقاصد السياحية المصرية مستمر ويواصل تألقه، حيث نفدت تذاكر الرحلات السياحية المتجهة إلى الغردقة وشرم الشيخ بشكل سريع، ما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج السياحي المصري.

ومن المتوقع أن تكون المدينتان الوجهة الرئيسية للسياح الروس خلال موسم خريف 2025، نظرًا لما تتميزان به من شواطئ خلابة وطقس معتدل وخدمات سياحية متكاملة.

وأضاف علي أن مبيعات الرحلات إلى مصر لقضاء عطلات الخريف، التي ستقام من 25 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025، وعطلات نوفمبر، شهدت نموًا كبيرًا هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. حيث سجلت شركتا FUN&SUN وPAC Group زيادة مضاعفة في المبيعات، في حين أعلنت شركتا Russian Express وPEGAS Touristik عن زيادة في عدد الحجوزات بنسبة 133% و118% على التوالي.

وفي شركة سبيس ترافل، تضاعفت مبيعات الرحلات إلى المنتجعات المصرية خلال ذروة موسم الخريف ثلاث مرات بفضل توسيع برنامج رحلاتها الجوية. كما لاحظت شركتا كورال ترافل وأنيكس طلبًا قويًا متجاوزًا أرقام العام الماضي.

أما في شركة تنظيم الرحلات السياحية "ليتس فلاي" التابعة لمجموعة "سلتات.رو"، فقد تجاوز الطلب على الرحلات إلى مصر، التي تغادر من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، أرقام العام الماضي بنسبة 60%.

وأصبحت مصر الوجهة الأكثر شعبية خلال هذه الفترة، حيث استحوذت على 23.5% من إجمالي الحجوزات، مقارنة بنسبة 15.6% في العام السابق، وحصلت على المركز الثالث.

وبحسب إحصاءات Anex، بلغ متوسط فترة المبيعات شهرين ونصف، بزيادة قدرها 20% مقارنة بخريف 2024. ووفقًا لشركة Coral Travel، حجز السائحون الأكثر حذرًا عطلاتهم الخريفية في منتصف يناير 2025. ويبقى متوسط مدة الرحلة ثابتًا عند 8-9 ليالٍ، وفقًا لشركة FUN&SUN.

وأوضح علي أن عطلات الخريف المقررة في روسيا خلال 2025 ستكون العطلة الأولى من 4 إلى 12 أكتوبر، والعطلة الثانية من 15 إلى 23 نوفمبر. كما أن الطلب على الرحلات إلى مصر بين سكان موسكو مرتفع أيضًا خلال فترتي العطلات.

وبحسب إحصائيات شركة FUN&SUN، تضاعف عدد الحجوزات للرحلات السياحية إلى مصر التي تنطلق من موسكو خلال فترتي العطلات تقريبًا. وسجلت شركة أنيكس زيادة في الطلب بنسبة 30%، بينما أعلنت شركة بيجاس توريستيك عن زيادة بنسبة 40% في طلبات الرحلات في الفترة من 4 إلى 12 أكتوبر، وزيادة بنسبة 106% للفترة من 15 إلى 23 نوفمبر.

ووفقًا لشركة TEZ TOUR، ارتفع الطلب على الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ في منطقة موسكو بنسبة 30% خلال عطلة الخريف الأولى، وتضاعف خلال الثانية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وفي شركة كورال ترافل، نفدت 98% من تذاكر الرحلات من موسكو إلى الغردقة يومي 24 و25 أكتوبر، بينما بلغت نسبة حجز الرحلات المتجهة إلى شرم الشيخ 100%.

ولا تزال هناك مقاعد متاحة للرحلات من موسكو يومي 26 و27 أكتوبر. أما رحلات عطلة نوفمبر (المغادرة يومي 30 و31 أكتوبر) فقد بلغت نسبة حجزها 75%.

وفي شركة "أنيكس"، الرحلات المتجهة إلى مصر من نوفوسيبيرسك وكالينينغراد وسانت بطرسبرغ وكازان محجوزة بالكامل تقريبًا خلال عطلة الخريف.

كما نفدت تذاكر رحلات شركة بيجاس السياحية من قازان، كالينينغراد، سامارا، أوفا، بيرم، وتيومين بالكامل تقريبًا، في حين تتوفر أكثر من 60-70% من المقاعد على الرحلات من سانت بطرسبرغ، يكاترينبورغ، وموسكو.

وسجلت شركة كورال ترافل ارتفاع معدلات الإشغال على الرحلات من سانت بطرسبرغ وأوفا إلى شرم الشيخ، وكذلك من تشيليابينسك إلى الغردقة. وتشمل قائمة رحلات فن آند صن الأكثر مبيعًا على الخط المصري سانت بطرسبرغ، وسوتشي، ويكاترينبورغ، وكازان، وسامارا، وأوفا.