لامين يامال يضيف قميصي بيريشيتش ومودريتش إلى مجموعته الخاصة

أضاف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، قميصين جديدين إلى مجموعته الخاصة من قمصان نجوم كرة القدم، بعدما حصل على قميصي الكرواتيَين إيفان بيريشيتش ولوكا مودريتش عقب مواجهة المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية.

وقدم يامال مباراة استثنائية أمام كرواتيا على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، ليقود المنتخب الإسباني إلى تحقيق الفوز في ثاني مبارياته بدوري الأمم.

وسجل نجم برشلونة الهدف الأول والثالث لإسبانيا، بينما صنع الهدف الثاني الذي أحرزه مارك بوبيل، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 68 وسط تصفيق حار من أكثر من 40 ألف مشجع في مدرجات الملعب.

ولم تتوقف ليلة يامال المميزة عند تألقه داخل الملعب، حيث حصل على قميص بيريشيتش مع نهاية الشوط الأول، بعدما طلب اللاعب الكرواتي المخضرم، البالغ من العمر 37 عامًا، تبادل القمصان مع النجم الإسباني، تقديرًا لما قدمه خلال المباراة.

وبعد نهاية اللقاء، جاء الدور على لوكا مودريتش، أحد أبرز أساطير الكرة الكرواتية، حيث تبادل القميص مع يامال، في لحظة خاصة بين لاعب صاحب مسيرة تاريخية وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

وحرص يامال على الاحتفاظ بقميص مودريتش، الذي ظل لسنوات طويلة أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2018.

ومن المنتظر أن ينضم القميصان الجديدان إلى المتحف الخاص بلامين يامال، الذي يضم مجموعة من قمصان عدد من كبار نجوم كرة القدم، جمعها اللاعب خلال السنوات الأولى من مسيرته الاحترافية.

وتضم مجموعة يامال بالفعل قميصًا تاريخيًا لبرشلونة ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا خلال فترة لعبه مع النادي الكتالوني، ويعد من أبرز القطع الموجودة في مجموعته الشخصية.