50 نائبا جديدا يشاركون في الدوما الروسي من المحاربين بأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شارك نحو 50 من قدامى العسكريين الروس ممن حاربوا في المعارك بأوكرانيا ومن المقاتلين الحاليين، اليوم الأربعاء، في جلسة لمجلس النواب الروسي (الدوما) الذي باتوا يشكّلون قرابة عُشر أعضائه.

وفي كلمة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال أولى جلسات الدوما، رأى أن هذه المجموعة ضمن المجلس المنبثق من انتخابات أجريت في ظل رقابة مشددة تضم "أشخاصا أثبتوا ولاءهم غير المشروط للوطن على أرض المعركة"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "أنا واثق بأنهم، من خلال تمسكهم بتقاليد أخوّة الجبهة، سيعملون على تعزيز" البرلمان الروسي.

وكانت اللجنة الانتخابية الروسية أفادت الأسبوع الماضي بأن 46 من المشاركين في الهجوم على أوكرانيا وقدامى المحاربين الروس فيه انتُخبوا نوابا.

ويُمثّل أغلب هؤلاء المحاربين القدامى حزب "روسيا الموحدة" الذي يتزعمه بوتين.

وقال النائب المنتخب أندريه كوزلوف المنتمي إلى المحاربين القدامى في تصريح لوسائل إعلام روسية ردا على سؤال عما ستضيفه هذه المجموعة إلى الدوما "الأهم هو الإيمان بقائدنا الأعلى (بوتين)".

وأضاف: "نحن معه وسنبقى كذلك حتى النهاية، حتى تحقيق النصر".

وأعيد انتخاب فياتشيسلاف فولودين الموالي للكرملين في منصب رئيس مجلس الدوما الذي يشغله منذ عام 2016.